Kiirlaenuäri sai finantsinspektsioonilt pisikese trahvi

Inspektsioon tuvastas 2019. aasta septembrist 2022. aasta septembrini, et Esto sõlmis krediidilepinguid ilma, et oleks vastavalt seadusele hinnanud kõiki tarbijaga seotud näitajaid ja kontrollinud tarbija esitatud teavet, teatas FI.

Ettevõte rikkus sellega tarbija krediidivõimelisuse hindamise kohustust ja pani toime krediidiandjate ja -vahendajate seaduse kohaselt väärteo. Vastavalt seadusele on maksimaalne trahv sellise teo eest juriidilisele isikule kuni 32 000 eurot. See on firma jaoks köömes: Esto AS teenis eelmisel aastal ligi 16 miljoni euro suuruse kogutulu juures 3,7 miljonit eurot puhaskasumit.