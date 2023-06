Ekspert: ostujõud elamispindade turul on tugevnemas

Ostujõu püsiv halvenemine on elamispindade turul lõppemas

Analüütik tõi välja, et Eesti korteriturul tehtud tehingute osas kujunes tänavu mais keskmiseks mediaanhinnaks 2261 eurot ruutmeetri kohta, 9,2 protsenti enam kui eelneval kuul ning 7,9 protsenti rohkem kui 2022. aasta samal perioodil. Kuigi statistiliselt on hindade kasv endiselt jätkunud, on see tema sõnul viimastel kuudel siiski üsna tugeval määral aeglustunud, näiteks 2022. aasta maikuus oli aastane hinnatõus veel koguni 32 protsendi tasemel. Võrreldes 2022. aasta teise poolaastaga ei ole tegelikkuses hindade kasv enam turul jätkunud.

«Nii pakkumis- kui ka tehinguhindade lõikes on olnud Eesti suuremates piirkondlikes keskustes täheldada eeskätt viimase üheksa kuu vältel järk-järgulist alanemist või ka piltlikult öeldes stabiliseerumist, mille juures Eestis keskmiselt taandus korteriturul keskmine pakkumishind ka veel mais, kuid üldplaanis Tallinna ja Tartu eestvedamisel siiski näib, et suurem hindade languse periood on selgelt möödunud,» usub Eliste.