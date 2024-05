Miks valis Skeleton just Prantsusmaa?

Investeeringu kuulutas ettevõte välja täna Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni «Choose France» tippkohtumise raames, mille eesmärk on meelitada välisinvestoreid Prantsusmaale. Skeletoni tootmine Prantsusmaal algab 2027. aastal ja ettevõte loob sinna kuni 300 töökohta.

Skeleton Technologies tegevjuht ja kaasasutaja Taavi Madiberk kommenteeris platvormil X, et seoses Skeletoni Prantsusmaa investeeringuga on tal üks oluline selgitus. «Sellest investeeringust ei jäänud Eesti ilma, ei tehtud viga, mille tõttu läksime Prantsusmaale – skaalad ja riigid on erinevad,» ütles ta.