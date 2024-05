Teiseks, arvestades ülemaailmset suundumust säästva arengu suunas, võib Derbnevi hinnangul Eesti kehtestada uued keskkonna- ja ehitusnõuded, mille eesmärk on vähendada keskkonnamõju ja parandada hoonete energiatõhusust. «Alates 2020. aasta algusest on uute hoonete energiatõhususe miinimumnõudeks A-klassi hoone. Tulevikus võib oodata, et energiatõhususe nõuded kehtestatakse ka nõukogude ajal ehitatud hoonetele. Üheks võimalikuks sanktsiooniks võib olla see, et kortereid, millel puudub energiatõhususe klass, ei ole võimalik müüa,» selgitas ta.