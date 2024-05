Panga analüüs: Eesti väikefirmade makseraskused kasvavad, aga paistavad ka mõned lootuskiired

Finora Panga operatsioonide juhi Cäty Õunloo sõnul osutavad hiljuti väikeettevõtete juhtide ja omanikega läbiviidud vestlused ning andmeanalüüs, et enamikule Eesti tööinimestest palka maksvatel väikeettevõtetel on käes pimedaim aeg enne koitu.

«Selge kriisi tundemärk on see, et arvestataval hulgal ettevõtteid proovib leida välist rahastust isegi igapäevakulude katmiseks. Hooajalise ärimudeli puhul võib sildfinantseering olla tark finantsstrateegia, aga kahjuks on aina enam täheldada firmasid, kes lihtsalt loodavad, et ehk tellimused mõne kuu pärast taastuvad,» nentis Õunloo.