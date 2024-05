2023. aastal, kui süsteemis kokku lepiti, lubasid ELi seadusandjad, et hinnad jäävad alla 45 euro tonni CO2 kohta, mis tähendab umbes 10 senti diislikütuse või bensiini liitri hinnalisa.

Euroopa Parlamendi Euroopa Rahvapartei fraktsiooni liige Peter Liese, kes oli sellel teemal pealäbirääkija, tunnistas Euractivile, et on nüüd veidi pessimistlikum, et plaanitud 45-eurone piirmäär võiks alles jääda. Ta tõi põhjustena välja tagasilööke hoonete- ja transpordisektorites.