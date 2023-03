Analüütik seab kahtluse alla Eesti majanduslanguse numbri

Majandusolukorra paranemine võtab aega

Kahjuks ei ole alanud aasta toonud kaasa positiivset muutust majanduses ja kiire majanduslangus jätkub ilmselt ka kahel järgneval kvartalil. Eesti inflatsioon on osutunud jonnakalt kiireks. Viimastel andmetel kasvasid tarbijahinnad veebruaris aastases võrdluses pea 18% ja kuises võrdluses 0,7%. Seda on selgelt liiga palju. Kiirelt suurenevad ka sissetulekud, ent on selge, et endises mahus ei suuda majapidamised tarbimist jätkata. Kiire inflatsioon on jätkunud ka mujal. Euroala keskmiseks inflatsiooniks kujunes veebruaris 8,5%. Seejuures kiirenes alusinflatsioon, kust välja võetud muutlikud energia ja toiduainehinnad, 5,6%ni. See tähendab, et keskpank peab intressitõusudega jätkama ja paljudele eestlastele tuttav 6 kuu euribor tõuseb detsembriks 4%ni.