Twitter kaevati maksmata rendi pärast kohtusse

Briti monarhiale kuuluvat maad ja kinnisvara haldav ettevõte The Crown Estate teatas, et on algatanud kõrgema astme kohtus hagi Piccadilly Circuse lähedal asuva kontoripinna üürivõlgnevuse tõttu.

Esindaja sõnul on ta juba Twitteriga ühendust võtnud ja peab praegu ettevõttega läbirääkimisi.

The Daily Telegraph teatas, et Twitteri sildid ja logod on hoonelt eemaldatud, kuid üks töötaja ütles, et ettevõte tegutseb seal endiselt.

Tesla ja SpaceXi miljardärist tegevjuht Elon Musk ostis Twitteri 44 miljardi dollari (40 miljardi euro) eest eelmise aasta oktoobris. Ta vallandas pooled töötajad ja väidetavalt lõpetas kontoripindade eest üüri maksmise, et hoida kokku raha pärast seda, kui ta võttis ettevõtte ostmiseks tohutu võlakoorma.