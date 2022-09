Nord Streami gaasitorudes on koguni neli leket

Kaks leket on Rootsi ja kaks Taani majandusvööndis. Mõlemas Nord Streami torus on kaks leket.

Rootsi peaminister Magdalena Andersson nendtis kolmapäeval, et kuigi lekked on Rootsi majandusvööndis, on tegemist rahvusvahelise akvatooriumiga. «Sel põhjusel ei ole tegemist otsese rünnakuga Rootsi vastu.»