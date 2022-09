Twitter testib kauaoodatud toimetamisnuppu

Twitter ütles neljapäeval säutsus, et mõned kasutajad võivad hakata nägema oma võimalust toimetada oma säutsusid, sest nad testivad kauaoodatud toimetamisnuppu, vahendab Reuters.

Neljapäevases blogipostituses kinnitas ettevõte, et toimetatud säutsusid testitakse sisemiselt ja et see funktsioon laieneb selle kuu jooksul ka tasulise teenuse Twitter Blue tellijatele. Ka väljaspool testgruppi olevad kasutajad saavad platvormil näha toimetatud säutsusid.