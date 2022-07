Murepilved euroala tööstuse kohal muutuvad järjest tumedamaks

Kui tarbijate inflatsioonihirm on endiselt kõrge, siis ettevõtete müügihinnaootused sel kuul langesid. Tootjad, kes ennustasid koroonaviiruse pandeemia algusest peale järjekindlalt hindade tõusu, ütlevad nüüd, et lähikuudel hinnatõus leeveneb.

Kui euroala kasvas teises kvartalis 0,7 protsenti, siis majandusteadlased ja turud kardavad, et kiire inflatsioon ja Venemaa võimalik energiakatkestus ähvardavad viia piirkonna majanduslangusse. Ettevõtted kannatavad juba pandeemia ajal alguse saanud ja Ukraina sõja tõttu süvenevate tarneraskuste all.

Kui vaadata praegust eksporti, siis tellimuste arv on vaikselt langemas aasta kõrgeimalt tasemelt allapoole. Siiski näib, et tööstuse väljavaated välismaale müümiseks on euro nõrgenedes paranenud. Ootused eksporditellimuste kasvule, mis langes pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale, järgmise kolme kuu jooksul on peaaegu piirkonna pikaajalisel keskmisel tasemel.