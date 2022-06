USA Föderaalreserv kergitab jõuliselt intressimäärasid

Kõnealune samm järgneb mais toimunud poole protsendipunkti suurusele tõstmisele, mis oli tollal suurim tõus alates 2000. aastast. Kuni viimase ajani tundus, et järjekordne poole protsendipunkti suurune intressimäära tõus sel kuul on peaaegu garanteeritud. Föderaalreservi esimees Jerome Powell võttis mais suurema intressimäära tõstmise päevakorrast maha ning turud olid peaaegu täielikult arvestanud 0,5%-lise tõusuga juunis ja juulis.

Eelmisel reedel ilmnesid halvad inflatsiooniandmed, mis näitasid, et tarbijahinnad tõusid mais 8,6% võrreldes aastataguse ajaga, mis on uus nelja aastakümne kõrgeim tase, vaatamata inflatsiooni haripunkti ennustustele. Olukord muutus veelgi hullemaks, kui täiendav aruanne näitas tarbijate inflatsiooniootuste olulist tõusu, mida poliitikakujundajad jälgivad tähelepanelikult, sest ootused mõjutavad käitumist ja seega ähvardavad veelgi kõrgemad hinnad.

USA-d ähvardab majanduslangus

Prognoosid on vastuolus hiljutiste Föderaalreservi jõupingutustega, mille kohaselt on rangem rahapoliitika ja inflatsioonikontroll kooskõlas stabiilse ja madala tööpuudusega. 2024. aastaks prognoositud 4,1%-line töötuse määr on nüüd veidi kõrgem kui tase, mida Fedi ametnikud üldiselt peavad vastavaks täieliku tööhõivega.

Alates märtsist, kui Fedi ametnikud prognoosisid, et nad võiksid tõsta intressimäärasid ja kontrollida inflatsiooni, kui töötuse määr jääb 3,5% lähedale, on inflatsioon püsinud kangekaelselt 40 aasta kõrgeimal tasemel, ilma et see oleks jõudnud tippu, mida Fedi poliitikakujundajad lootsid sel kevadel saavutada.