Saksa minister: Venemaa röövib Ida-Ukraina teravilja

«See on eriti eemaletõukav sõja vorm, mida Venemaa peab,» ütles Saksa minister Cem Özdemir Stuttgartis G7, Ukraina ja Euroopa Liidu kolleegide ning Euroopa Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) esindajatega kohtudes.

Nüüd on Vene sõjalaevad Odessa, Tšornomorski ja teised Ukraina sadamad muust maailmast ära lõiganud ning põllumajandussaadusi on võimalik vedada ainult maitsi, mis on palju ebaefektiivsem.