Ryanair ennustab lennupiletite kallinemist, Finnairi reisijate arv kasvas seitse korda

Samuti teatas reisijate arvult Euroopa suurim lennufirma, et selle reisijate arv ületas märtsis esimest korda pandeemiaeelse taseme. Samas lisas O’Leary, et oleks liiga optimistlik arvata, et koroonapandeemia on lennutööstuse jaoks täielikult möödas. Tema sõnul on näiteks inimeste reisihimu saabuvate lihavõttepühade ajal tugev, kuid samas tühistavad, eriti Suurbritannias, erinevad lennufirmad pilootide ja lennuteenindajate haigestumise tõttu iga päev kümneid lende.