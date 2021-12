Raha aktsiatest välja ja päikesepaneelidesse

Ka investorid jälgivad pingsalt uudiseid kiirenevast inflatsioonist. Kuid sellega võitlemiseks ja tootluse saavutamiseks on neil erinevad strateegiad. «Tuleb endalt küsida, kas kaotad rohkem, kui lähed turu tõusuga kaasa ja investeerid, või kaotad rohkem, kui hoiad kapitali võimekust inflatsioonilises keskkonnas. Saan aru, et kõik soovivad tõusuga kaasa minna ja sellest oma osa saada, aga selline eufooria ei ole kunagi hästi lõppenud,» ütles kinnisvarainvestor Karin Vinkel. Tema sõnul muutub olukord ajaga aina eufoorilisemaks. «Kuna pikalt on toimunud rahatrükk ja see on nüüd viimaks jõudnud ka ringlusesse, näeme suurt rallimist aktsiaturgudel, varade hinnad on selgelt kasvanud. Hinnad on kasvanud ka kõikjal mujal. Selge on see, et inflatsioonist me ei pääse ja USAs on see viimase ligi 40 aasta kõrgeimal tasemel. Mis hetkel see plärakas ära käib ja mis siis täpselt juhtub, on raske öelda, aga see hetk läheneb jõudsalt. Ilmselt juhtub see siis, kui hinnad laes ning kogu oma ja palju laenuraha on mängu pandud,» sõnas Vinkel.