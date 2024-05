ELF: Eestile on tuumaenergiast paremaid lahendusi

Kogumiku koostajad leiavad, et Eestil on mõttekas suunata kogu tähelepanu taastuvenergiale, et saaksime taskukohase energia võimalikult kiiresti, teatas Eestimaa Looduse Fond.

«Riike pikaajaliselt ja üle maailma analüüsides on leitud, et erinevalt taastuvenergiast ei ole tuumaenergia aidanud neil vähendada süsinikuheidet. On selge, et Eesti riik täidaks kliimaeesmärgid praegust taastuvenergia kurssi hoides palju varem kui valmiks võimalik tuumajaam, mistõttu kliimaeesmärkide täitmiseks Eestil tuumajaama tarvis ei ole,» rääkis Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergia ekspert Ingrid Nielsen.

Kogumik toob välja, et tuumajaama ehitamine on kliima- ning energiakriisi lahendamiseks liiga aeglane ja kallis, nõuab riigilt suuri investeeringuid ning ka arendaja rahalist toetamist. «Konkurentsivõimelist hinda elektriturul saab tagada ainult riiklike toetustega, sest selle hind kõiki kulusid arvestades on palju kallim taastuvenergia alternatiividest,» selgitas Rohetiigri nõukogu esimees Andres Veske.

Ta lisas, et levinud väide, nagu tuleneks põhjamaade soodne elektrihind tuumaenergiast, on vale, sest soodsa hinna taga on ennekõike hüdroenergia ning tuumaenergia on odav vaid teatud juhtudel. Veske hinnangul ei ole Eestis pärast planeeritud mahus taastuvenergiaallikate kasutuselevõttu tuumajaamale enam turul ruumi ega vajadust.