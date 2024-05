Ministeerium: teenusehinnad kallinevad Eestis naabritest kiiremini

Inflatsioon on viimaste aastate madalaim.

Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Kristjan Pungas tõdes, et euroala ja lähiriikidega võrdluses on Eesti hakanud eristuma teenusehindade osas, mis on meil viimastel kuudel rohkem kallinenud – teenuste hinnatõus kiirenes aprillis 8 protsendi lähedale, olles euroalal aga 3,7 protsenti.