Eesti Energia nõukogu liige Einari Kisel: eelmise juhatuse otsused võisid tuua kahju kümneid miljoneid eurosid

Tegelikult on ootused suuresti defineerinud riik. Kindlasti on nõukogul ootus, et organisatsioon muutub avatumaks, läbipaistvamaks ja praktilisemaks. Selle on uus juhatuse esimees Andrus Durejko ette võtnud. Ta on päris põhjalikult võtnud ette selle, mis on siiani toimunud, kuidas on protsessid olnud üles ehitatud ja sealt on tulnud igasuguseid küsimusi välja, kuidas ettevõtte tööd paremini korraldada.

See on keeruline, sest kui ma praegu ütlen konkreetse teema, aga erikontrolli järel selgub, et probleemi ei olnud, siis see on alusetu süüdistus. Praegu ma ei saa rääkida konkreetsetest asjadest. Erikontrolli tulemused jõuavad avalikkuse ette aasta jooksul. Praegu on näha, et tehtud on tehinguid, mis ei ole olnud nii edukad, kui oleks võinud olla. Aga nad on tehtud omal ajal. 2020–2023 oli koroonaaeg ja energiakriis. Neil aastail tehtud otsused on selle aja pitseriga.