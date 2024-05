Inimesena suhtun sellesse mõttesse väga hästi. Loodust tuleb säästa. Ressursse tuleb ringmajandada. Energiaafektiivsust tuleb kasvatada. Kui inimesed on meeleheitlikust olelusvõitlusest väljunud, siis jääb neil aega ümbrust märgata ja nad ei taha prügi sisse ära uppuda. Nad ei taha ka «ära küpseda». Mul on küsimusi pöörde teostamise meetodite suhtes. See on olnud n-ö ülevalt alla innovatsiooni nõudmine. Sellised asjad väga hästi ei toimi. Inimesed peavad ise tahtma. Innovatsioonis tekitab kasumimotiiv. Innovatsiooni ülevalt alla kehtestamine näis vahepeal tekitama olukorra, kus vanamoodi enam ei saanud, aga uutmoodi polnud veel olemas.