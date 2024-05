Ehmatav uuring: väikeste kortermajade kulud kasvasid pärast renoveerimist mitmekordseks

Liit viis tüüpkortermajade renoveerimiskulude uuringu läbi kaheksas erinevas asulas. Uuring näitas, et Kredexi toetusega C-energiaklassi renoveerides kasvad väikekorterelamute hilisemad remondifondi kulud mitmekordseteks, kuid suurte korterelamute kulud jäid endisele tasemele

Omanike liidu juhatuse esimees Andry Krass ütles, et väikestes elamutes on keskmiselt suuremad energia-, haldus-, ehitus- ja renoveerimistööde finantseerimiskulud ruutmeetri kohta. Kulutuste vahet kasvatas ka asjaolu, et väikekorterelamud asuvad valdavalt keskmisest kallima soojusenergiaga piirkondades.