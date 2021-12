INTERVJUU ⟩ Ürituste korraldaja: noored tunnevad, et valitsus on neid petnud

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) lubas avalike ürituse kellaajalise piirangu lõpetada kohe, kui Eesti riskitase jõuab kollasele tasemele. Kuigi tuli koroonafooris värvus kollaseks juba novembri lõpus, on otsuse tegemist Omikron tüvele viidates korduvalt edasi lükatud. Öisest meelelahutusest elatuvatele inimestele valmistab see aga tuska, sest aastavahetuse ürituste korraldamiseks napib selgelt aega.

Mark Kitajev, valitsus on kellajalise piirangu kaotamise otsust korduvalt edasi lükanud. Kuidas te antud olukorras toime tulete?

Ebaselgus ja puudulik kommunikatsioon on viinud ürituste planeerijad kui ka baaride, ööklubide ja teiste meelelahutusasutuste omanikud keerulisse seisu. Sisuliselt kordub sama stsenaarium eelmisest aastast, kus lisaks kellaajalistele piirangutele kehtestati ka põhjendamatu alkoholi tarbimise keeld öisel ajal. Mäletan selgelt, et 2020. aasta novembrist kuni tänavu aasta juuni alguseni pidid ürituste korraldajad tegevusest käed puhtaks pühkima. Kuid eelmise laine osas eristab tänasest situatsioonist üks oluline fakt – mitmel korral oli kultuuriministeerium käivitanud COVID-19 kriisist tingitud toetusvoorud. Tänavu antud voor puudub, kuigi piirang on peal.

Mis üritused need sellised on, mida saab korraldada ainult öösiti?

Me peaksime vaatama laiemat pilti. Kõikide meelelahutusasutuste tegevus seiskub täna sisuliselt kell 23. Ja mitte ühtegi teadusuuringut selle meetme efektiivsusest ei ole välja toodud. On vaid üks teadusnõukoja arvamus, et koroona levib peale 23, aga enne seda mitte. Teadusnõukoda ei arvesta aga asjaoluga, et inimesed leiavad endale teised alternatiivid. Kontrollitud ruumides saab vähemalt küsida koroonapassi või negatiivset testitõendit. On naiivne arvata, et inimesed ei leia alternatiivi.

Üritustest jäävad ära öösel korraldatud kontserdid, sõuprogrammid, kinoseansid, teatrietendused ja palju muud. Ühesõnaga paindlikkust ei ole, kell 23 peab kõik inimesed õue ajama. See ei ole kuidagi põhjendatud.

Kui suur tuluallikas on meelelahutussektorile jõulud-aastavahetus periood?

Detsember ja jaanuari esimene pool koos juuni-juuli-augustiga kõige suurem teenimiskuu. Vastavalt hooajale toimuvad talve- ja suvepäevad. Detsembris on moodsad aastalõpu üritused. Tänavu teevad analoogseid üritusi vähesed ettevõtted, sest täpselt ei saada aru, kas neile laieneb ka kellaajaline piirang või mitte. Muide, ääremärkusena olgu mainitud, et piirang laieneb vaid avalikele ruumidele, kuhu saab igaüks sisse astuda. Firma jõulu- või aastavahetusepeole igaüks sisse ei saa.

Tänan siiski neid ettevõtteid, kes vaatamata arusaamatustele korraldavad aastalõpusündmusi ja julgustan kõiki seda tegema, sest kui Vabariigi Valitsus ütleb kindlameelselt, et meil on ühiskond avatud, järelikult see tähendabki, et antud üritusi saab teha turvaliselt ja kvaliteetselt.

Ka Tanel Kiik lubas, et aastavahetusel enam kellaajaline piirang ei kehti. Andke ainult tuld.

Et korraldada korralikku aastalõpu üritust, on tarvis ettevalmistusi tegema hakata mitmeid kuid ette. Vähemalt nii tehti enne koroonaaega. Täna on jäänud aasta lõpuni kaks ja pool nädalat. Mitmed minu tutvusringkonnas meelelahutajad on arvamusel, et planeeritav aastavahetuse erand on tervise- ja tööministri poolt mõnitus. Loogika on umbes selline, et aastavahetusel koroona ei levi, aga teistel päevadel levib.

Teie jutust kumab läbi, et valitsuse vastu on teil igasugune usaldus kadunud. Õige?

Vabariigi Valitsuse eesotsas Reformierakonnaga on enda usalduskrediidi paraku ammu maha mängitud. Seda näeme faktiliselt iganädalastest erakondade uuringutest. Ükskõik, mida peaminister elanikkonnale ei kommunikeeri, see ei ole enam tõsiseltvõetav ega usaldusväärne. See on ka üks põhjustest, miks vaktsineerimistempo aeglustus. Sügisel vaktsineerisid end paljud noored, et osa saada avatud ühiskonnast, mida kõigile usinalt propageeriti. Alates hetkest, kui tuli kellaajapiirang, on noored vaktsineerimispunktidest haihtunud. Nad tunnevad, et on valitsuselt petta saanud. Seda sama tunnevad ka kõik teised.

Aga millised on teie ettepanekud valitsusele, kuidas meelelahtussekto saaks ka nakatumisnäitajate tõustes olla võimalikult avatud?