Donald Trumpi uus sotsiaalmeediaettevõte kaasas miljard dollarit

Kapitali kaasamine annab märku, et USA ekspresident suudab tänu oma isiklikule ja poliitilisele kaubamärgile endiselt juurde tuua suurel määral raha. Tal on plaanis tuua välja sotsiaalmeediaäpp nimega TRUTH Social, mille käivitamiseks kulub veel vähemalt mitu nädalat.

Trump Media & Technology Groupi toimetab New Yorgi börsile Digital World Acquisition, mis panustab kuni 293 miljonit dollarit partnerlusse Trumpi meediafirmaga. Viimane on seega kaasanud 1,25 miljardit dollarit.

Digital World Acquisition on New Yorgi börsil noteeritud SPAC, spetsiaalselt ettevõtete ülevõtmiseks ja nende börsileviimiseks mõeldud juriidiline keha. Selline firma teeb oma aktsiate esmaemissiooni (IPO) ja hakkab seejärel otsima ettevõtteid, millega ühineda. Kuna tegemist on varata kehaga, saab see aktsiaid börsil noteerida, ilma detailseid finantsandmeid avaldamata. Ettevõte, mis ühineb SPACiga, saab niimoodi börsile, ilma et peaks ise oma aktsiaid pakkuma ega enda kohta ülearu palju infot avaldama.