USA jaekaubanduse maht nägi seitsme kuu suurimat kasvu

Tegemist on suurima kasvuga alates märtsist, septembris oli näitaja 0,8 protsenti.

Kulutamist on toetanud tugev tööturg, palgakasv ja leibkondade säästud. Autode, mööbli ja muude kaupade ostmine on seejuures hoogsam kui enne pandeemiat, avaldades survet sadamatele ja laevandusfirmadele ning tõstes hindu.

USA ettevõtted ja teised tööandjad on hakanud tõstma ka palkasid, et täita kiirelt juurde tekkivaid vabu töökohti. Kolmandas kvartalis kasvasid hinnad 20 aasta kiireimas tempos. Kasvu on tasa teinud aga inflatsioon, mis kiirenes oktoobris aastatagusega võrreldes 6,2 protsendini.