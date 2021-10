SEB panga juhatuse liige: kodulaenude tingimused lähevad tulevikus ümbervaatamisele

SEB panga finantse juhiv Eve Kümnik ütleb, et tegelikult sattus ta pangandusse juhuslikult:«Oli aeg, millal enamus tudengeid töötaski õpingute kõrval,» viitas ta tudengiaja rahanappusele. Toona sai ta ülikooli teisel kursusel poole kohaga tööd tollases Tallinna Pangas n-ö bilansipäeva sulgeja, operaatorina. Veidralt kõlav nimetus tähistas ametit, mida sellisel kujul juba ammu ei eksisteeri: «Olin see, kes pidi pangapäeva süsteemides lõpetama ehk panema pangapäeva n-ö kinni.» Lisaks trükkis ta õhtul välja kõikide klientide pangatehingute ülevaated, millele siis kliendid järgmisel hommikul järgi said tulla.