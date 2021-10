Kabulis surevad lapsed nälga - Afganistan seisab silmitsi oma ajaloo halvima näljakriisiga

ÜRO andmetel on vähemalt 14 miljonit last nende 22,8 miljoni inimese hulgas, kes kannatavad sel talvel enneolematu toidukriisi all. Võrreldes eelmise aastaga on näljahäda kasvanud 35 protsenti.

«Kui me ei suuda elupäästvat abi hoogustada, on miljonid afgaanid sunnitud sel talvel valima väljarändamise ja nälja vahel,» ütles Maailma Toiduprogrammi (WFP) tegevdirektor David Beasley.

Ametiisikute sõnul on kriis Afganistanis juba praegu ulatuslikum kui Jeemenis või Süürias ja toiduhäda rängem kui üheski riigis peale Kongo Demokraatliku Vabariigi. «Afganistani humanitaarkriis on praegu üks rängemaid kogu maailmas - kui mitte kõige rängem - ning toiduturvalisus on sisuliselt kokku varisenud,» ütles Beasley avalduses. «Katastroof on kätte jõudmas ja kui me otsekohe ei tegutse, on see käes.»

Selle kuu alguses hoiatas WFP, et umbes miljonil lapsel on oht surra tõsise alatoitumuse tõttu, kui neile ei anta ravi. «Lapsed surevad ja inimesed nälgivad,» ütles Beasley. «Asjad lähevad palju hullemaks. Ma ei tea, kuidas pole miljonid inimesed, eriti lapsed, juba praegu surnud, võttes arvesse praegust olukorda seoses rahastamise puudumise ja majanduse kokkuvarisemisega.»

Eelmisel nädalal suri näiteks Kabuli lääneosas kaheksa last ühest perekonnast nälga, teatas heategevusorganisatsioon Save the Children. Nende vanus oli pooleteise ja kaheksa aasta vahel.