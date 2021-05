AK ⟩ Kuidas Eesti idudest kasvasid magusaimad start-up-viljad

Idufirmadest on kujunenud üks Eesti edulugusid. Juba poolteist aastakümmet räägitakse neist palju, kuid peale asjaosaliste endi teavad vähesed, millega täpselt on tegu. Uuesti on meie idufirmade kogukond pälvinud rohkem tähelepanu viimasel ajal, kui on räägitud seitsme Eestist alguse saanud ükssarviku ehk rohkem kui miljard dollarit väärt ettevõtte esiletõusust.