Uuring tuvastas kõige mainekamad tööandjad

Kantar Emor on tööandjate maine uuringut läbi viinud igal kevadel alates 2006. aastast. Eesti Energia on maineliidri positsiooni hoidnud viimasest kümnest aastast kaheksal. Kui viimasel kahel aastal oli esikohal Tallinna Lennujaam, siis nüüd on Eesti Energia esikoha taas enda kätte võitnud. Tallinna Lennujaam teisel kohal ei jää siiski palju maha ning kolmandat kohta hoiab Tallink.

Kantar Emori töötajakogemuse juhteksperdi Mari-Liis Eensalu sõnul näitab esikolmik, et vaatamata raskustele on koroonaviirusega seotud kriis tööandjate mainet üsna vähe mõjutanud. «Turismisektori üldine mainekus tööandjana on küll veidi kannatada saanud, kuid maineliidreid on see suhteliselt vähe mõjutanud. Usk nende ettevõtete tegevuse taastumisse on jätkuvalt tugev,» lisas Eensalu. Lisaks turismisektorile on veidi positsioone kaotanud erinevad kaubandusettevõtted.