Lennujaam jagab soovitusi reisi tõrgeteta kulgemiseks: piiriületaja viigu end reeglitega kurssi

Tallinna lennujaama reisijateenuste valdkonna juhi Katrin Hageli sõnul on üheks suureks murekohaks piiriületaja ankeedi vähene digitaalne täitmine. Nimelt peavad kõik Eestisse saabujad enne reisi algust täitma piiriületaja ankeedi, kuid jätkuvalt on suur hulk inimesi, kes seda ei tee. See toob omakorda kaasa järjekordade tekkimise riiki saabumisel ehk lennujaama ruumides.

Hagel lisas, et kui deklaratsioon on varasemalt täidetud ning kõik vajalikud dokumendid käepärast olemas, kulgeb kogu riiki saabumise ning lennujaama läbimise protsess kordi kiiremini. «Reisidokumente ja teiste vajalike tõendite olemasolu riiki saabumisel kontrollib politsei- ja piirivalveamet,» rääkis Hagel.

«Praegusel ajal reisides tuleb jätkuvalt väga täpselt jälgida sihtriikide nõudmisi. See tähendab muuhulgas näiteks seda, millist testi sihtriik nõuab ning kui palju varem tohib see tehtud olla.»

Lisaks sellele tõi Hagel välja, et varasemast rohkem aega ja tähelepanu nõuab ka lahkuvate reisijate kontroll, kus kõigi reisijate lennule registreerimise käigus tuleb kontrollida sihtriiki sisenemise vajalike dokumentide ja tõendite olemasolu ning kehtivust, et kindlustada reisija sujuv teekond ning sihtriiki pääsemine.