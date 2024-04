VAATA OTSE ⟩ Kuidas Eesti kaitsetööstus käima saada

«Kaitsetööstus päästab täna elusid. Irooniliselt võib öelda, et kaitsetööstus on praegustel ohtlikel aegadel muutunud eetiliseks, Euroopa iseseisev kaitsevõime on oluline Eesti vabaduse kaitseks,» ütles Majandustunni eestvedaja, Parempoolsete volikogu juht Ilmar Raag. «Samas on tegemist tõusva majandusharuga – tekivad uued militaarükssarvikud, ka tegutsevad ettevõtted on saanud uue hoo. Eestile on siin seega võimalus nii kaitsevõimet parandada kui ka majandust turgutada,» märkis Raag.