Ekspert selgitab, millele elektriautot valides tähelepanu pöörata

Turul on erineva võimsusega elektriautosid ning valikut tehes peaks jälgima, et elektriauto aku oleks piisava suurusega. «Et aasta ringi oleks aku vastupidavus tagatud, siis võiks elektriauto akupakk olla vähemalt 80 kilovatt-tundi. See peaks tagama meie kliimas kevad-sügisesel ajal vähemalt 400 kilomeetrit ning talvisel ajal ca 300 kilomeetrit läbisõitu,» tõi Kurs välja.

Mõistagi mõjutab aku vastupidavust auto mudel, suurus, millised on rattad ja rehvid ning milline on autojuhi sõidukiirus. «Need aspektid mängivad rolli nii elektri- kui kütusekulus – mida raskem on auto ning mida äkilisem on autojuhi sõidustiil, seda rohkem kulub «kütust», olgu tegemist sisepõlemis- või elektrimootoriga autoga,» nentis Kurs.

Kasutatud elektriautot ei tasu peljata

Mobire Eesti juhatuse liige ütles, et kuigi kahtlejaid on palju, on huvi elektriautode vastu järjest suurenenud. «Eriti suurt huvi näeme ettevõtete seas. Nende jaoks on autopargi kogukulu kokkuhoid väga olulise tähtsusega ning paljud ettevõtjad, kes on olnud esiti skeptilised, on pärast kuuekuulist rendiperioodi püsivalt elektriauto kasuks otsustanud ja on valikuga vägagi rahul,» ütles Kurs, lisades, et auto täisteenusrent on hea võimalus panna elektriauto proovile ning leida enda vajadustele sobivaim mudel.