Indrek Neivelt: Eesti vajab Soomega võrdset elektri ja kapitali hinda

Konkurentsivõime parandamist tuleks alustada konkreetsetest näitajatest. Näiteks sellest, et meie elektri hind ja kapitali hind peaksid olema Soome tasemel.

Kui Soomes peetakse normaalseks elektri hulgihinnaks 40 eurot/MWh kohta, siis ideaalis peaks ka meie hind olema samal tasemel. Saan aru, et see on lähiaastatel praktiliselt võimatu, aga selle poole peab püüdlema.