LHV tippjuht taandub ametist

LHV Groupi juhatuse esimees Madis Toomsalu ütles, et Martti Singi panus LHV riskijuhtimisse on olnud märkimisväärne. «Martti on olnud LHV senise riskijuhtimise üks peamiseid ülesehitajaid. Seejuures teinud seda efektiivselt ja meie kasvuambitsioonidega arvestavalt. LHV on tootluse osas püsinud Euroopa pankade paremiku hulgas ning seda hästi juhitud riskide taustal. Lähemate kuude jooksul oleme pühendunud uue riskijuhtimise valdkonna juhi leidmisele,» kommenteeris Toomsalu.