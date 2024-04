UUS KONKURENT ⟩ Uus pakisaatmise lahendus pakub mugavust ja kiirust

Shipit24 asutaja Heikki Maidla kommenteeris, et teenuse peamine eesmärk on pakkuda kasutajale parimat lahendust. «See hõlmab pea kõike – kõige mugavam kasutada, kõige selgem, kõige lihtsam. Ainulaadsus on kindlasti Shipit24 tugevus. Me võimaldame kasutajal vaid kolme sammuga pakk vormistada, seejuures talle kõige paremini sobivas pakiautomaadivõrgustikus. Lisaks on võimalik samade saatjate puhul andmed salvestada ja saatmine on veelgi kiirem,» märkis Maidla.