Karm reaalsus: uusarendused on enamikule majapidamistest kättesaamatud

Viimasel paaril aastal on uute ja järelturu korterite hinnavahe järk-järgult suurenenud. Neljandas kvartalis oli uusarendus järelturu korterist keskmiselt 43 protsenti kallim, samas kui 2016.–2019. aastatel oli vahe keskmiselt 36 protsenti. Uusarendustes müügis olevate korterite taskukohasus neljandas kvartalis ei muutunud, jäädes enamikule majapidamistest Tallinnas endiselt kättesaamatuks, selgus Swedbanki analüüsist.

Pakkumiste arv uusarendustes on jõudnud 2019. aasta taseme lähedale. Korterite halb kättesaadavus ja majapidamiste oluliselt nõrgenenud kindlustunne hoiavad aktiivsust uusarenduste turul väiksena. Broneeringute arv uusarendustes oli neljandas kvartalis pandeemiaeelse (2016.–2019. aastate) keskmisega võrreldes endiselt väiksem. Vähenenud nõudlus on muutnud arendajad uute projektide turule toomisel ettevaatlikumaks. Väiksem ehituslubade arv viitab, et uusi eluruume lisandub lähiajal vähem.