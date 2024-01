Andmete kohaselt oli kasv laiapõhjaline. Seda mõjutasid eramajapidamiste tarbimiskulutused, eksport, valitsuse kulutused ja ettevõtete investeeringud. See tähendab, et kogu aasta majanduskasv ulatub 2,5 protsendini, mis on kiirenemine võrreldes 2022. aasta tasemega.