MUSTAD PILVED TURISMI KOHAL Turismiärimehed ennustavad nõrka hooaega

«Paraku kuu aja jooksul on toimunud päris suured muudatused. Me näeme, et broneeringute hulk ei ole mitte kasvanud, mis oleks sellisel perioodil loogiline, vaid on hoopis kahanenud. Ja praegune seis näitab, et tegelikult ei ole meil suveks väga suurt optimismi ja hooaja tellimuste seis on keerulisem kui eelmisel aastal samal ajal,» selgitas hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Killu Maidla.