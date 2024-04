Reedel teatas Ilsantat esindav advokaat, et kohus määras Pärnu mnt 113 hoonele kohtuliku hüpoteegi Novel Clinicuga seotud ettevõtte kasuks.

Novel Clinic Assets OÜ ja Hepsor AS-i sidususettevõtte Hepsor P113 OÜ vahelise kohtuvaidluse viimases arengus on Harju Maakohus seadnud Pärnu mnt 113 hoonele kohtuliku hüpoteegi Novel Clinicuga seotud ettevõtte Ilsanta UAB kasuks. 15. aprillil 2024 tehtud määrusega reageeritakse hiljutistele sündmustele, mis viitavad varade omavolilisele väljaviimisele Pärnu mnt 113 asuvatest ruumidest.