TURVALISUS EELKÕIGE Suurbritannia keelustab nutiseadmetes nõrgad paroolid

Seadus nõuab, et kõikidel nutiseadmetel oleksid täidetud kindlad turvanõuded. See tähendab, et telefonide, televiisoride ja nutiuksekellade tootjad on nüüd seadusega kohustatud kaitsma internetiühendusega seadmeid küberkurjategijate ligipääsu eest. Nende hulka kuulub ka nõue, et nad kutsuksid kasutajaid üles muutma kõik tavapärased paroolid tugevamateks.