Coop Pank: oktoobris oli hea kasv

«Kuna majanduse üldist jahtumist ja inflatsiooni taltumist on näha üle Euroopa, siis võib arvata, et nüüdseks on intressimäärad oma tipu saavutanud ja laenuvõtjatele on see positiivne uudis. Samas on ka hoiuste intresside tipp käes ja hoiustajatel on praegu veel viimane võimalus haarata saadaolevatest headest pakkumistest enne, kui intressid langustrendi pöörduvad,» märkis ta. «Intressimäärade tõusu peatumine annab eeldatavasti positiivse tõuke ettevõtjate ja tarbijate kindlustundele ning hakkame järgnevatel kvartalitel nägema samm-sammult suuremat investeerimisjulgust. Kodumaise pangana on Coop Pank alati valmis panustama kohalike ettevõtjate äriplaanidesse ning finantseerima projekte, mis elu Eestis edasi viivad.»