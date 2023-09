Tänasel valitsuse pressikonverentsil jagas peaminister Kaja Kallas riigieelarve mõningaid detaile, kuid seda, kui suur riigieelarve tuleb või millises mahus on oodata kulusid-tulusid, jäeti saladuseks. Peaminister viitas, et nad tahavad numbrid välja tuua järgmisel nädalal.

Samuti hoitakse saladuses paljuräägitud valitsuse kärpeettepanekute dokumenti, mille puhul Kallas märkis, et asjaolu, et dokument pole avalikkusele lekkinud, on märk sellest, et valitsuses asjad töötavad ja asju avaldatakse siis, kui on õige aeg. Ka see peaks avalikkuse ette jõudma järgmisel nädalal.