MTA: oleme tuvastanud ligi 5000 sanktsioonide rikkumist, Stark Logisticsil rikkumisi pole

Teisipäeval toimunud riigieelarve kontrolli erikomisjoni ja korruptsioonivastase erikomisjoni ühisel erakorralisel avalikul istungil arutatati sõjaaegset äri Venemaaga.

«MTA kontrollid on sõja alguse esimestest päevast alates tohutult kasvanud ja muutunud. Kui varasemalt olime keskendunud peamiselt impordi kontrollidele, siis sõjaaegsel ajal oleme tugevalt oma tegevusi ümber orienteerinud ja kontrollime valdavalt eksporti ehk kaupade väljavedu Venemaale ja muudesse riikidesse,» märkis Kurvits komisjoni istungil.

Ta selgitas, et amet teostab kontrolle mitmetasandiliselt. «Kontrollime dokumente, kaupu, teostame neid nii sisemaal kui piiridel. Kontrollide hulka kuulub ka riskiinfo vahendamine erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel,» kinnitas Kurvits. MTA esindaja toonitas, et toll on rakendav, mitte õigustloov asutus. Sealjuures ei ole Venemaaga kehtestatud täisembargot, mistõttu kaubavahetus toimub ja toimib endiselt.

Küsimusele Stark Logisticsi tegevuse kohta vastas Kurvits, et kuigi MTA-l ei ole õigus kommenteerida konkreetsete ettevõtete konkreetseid tehinguid, saab amet siiski kinnitada, et Stark Logistics on toimetanud sanktsioonidele kohaselt.

Kurvits nentis aga, et MTA vaates tekitavad probleeme liialt kitsad kaubakoodid. «Kõik kaubad, mis üle piiride liiguvad, klassifitseeritakse eraldi kaubakoodide alla. Mida detailsemad on keelud, seda raskem on kõigil neid järgida. Näiteks on ka selliseid huvitavaid sanktsioone, kus üks detail on sanktsiooni all ja teine ei ole,» selgitas ta.