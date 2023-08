Euroopa Liit lahjendab taimemürkide piiramise seadust

Võimalus, et parlament võtab oma seisukoha enne järgmise aasta Euroopa Parlamendi valimisi vastu, kahaneb ja on reaalne oht, et nõukogu ei jõua seadust täiskogul hääletada. Kui see juhtub, võib järgmine parlament otsustada otsast alustada või saata ettepanek tagasi komisjonile.

Sellegipoolest väidavad nõukogu diplomaadid, et pidurdamise taktika on lihtsalt võimumäng, et näidata komisjonile, kes on boss.

Nõukogu tehnilised komiteed on aasta jooksul pärast seaduseelnõu avaldamist saavutanud edusamme vaid toimiku väiksemate elementide osas – ELi eesistujariigid Tšehhi, Rootsi ja Hispaania ei näidanud üles kindlameelsust edasi liikuda sellistes aspektides nagu riiklikud vähendamiseesmärgid või keeld tundlikes piirkondades mürgitada.

Ebareaalne ettepanek

«Algne ettepanek on mitmes mõttes täiesti ebareaalne,» ütles EL-i põhjapoolse riigi diplomaat, miks edasiminek on olnud aeglane.

«See on teostamatu,» lisas teine EL-i idapoolsete riikide diplomaate.

Diplomaadid viitasid riiklikele eesmärkidele, mis nende sõnul ei peegeldanud varasemaid jõupingutusi pestitsiidide kasutamise vähendamiseks. Nendeks on pestitsiidide kasutamise piirangud kaitstud loodusaladel, mis kahjustaksid veini- ja meetootjaid; nõuded põllumajandustootjatele esitada üksikasjalikud aruanded iga kord, kui nad kasutavad keemilisi pestitsiide ja vähemtoksiliste alternatiivide puudumine.

Läbirääkimiste edasilükkamiseks on komisjon andnud järele riikide survele.