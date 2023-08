Nordeconi tulemus on Merko Ehituse omaga võrreldes nagu teiselt planeedilt

«Ehitusturu dünaamika peegeldab jätkuvat majanduslangust ja ebakindlust tuleviku suhtes. Kuigi ehitushinnaindeksi tõus käesoleva aastas II kvartalis pidurdus ning ehitushinnaindeks langes võrreldes käesoleva aasta I kvartaliga 0,5 protsenti, siis nõudluse muutust ehitusturul ei ole täheldada. Laenuintressi määrad ei ole seoses euribori tõusuga seni stabiliseerunud ja see mõjutab ka tellijate otsuseid,» kommenteeris ettevõte börsiteates. «Riiklikud tellimused ei ole oma tavapärases mahus seni taastunud, paljud käimasolevad hanked on külmutatud seisundis ja selles trendis ei ole veel näha pöördumise märke. Eratellijate poolel näeme siiski optimismi ja tahet leida võimalusi oma äriplaanide realiseerimiseks, et praegusest majandussituatsioonist võitjana väljuda.»