Tesla aktsia langes kasumlikkuse murede tõttu

Tesla aktsia langes neljapäeval tund pärast turgude avanemist New Yorgis üle 7%. Aktsia on sel aastal enam kui kahekordistunud, mis seadis tulemustele ja ootustele kõrge lati. Kuigi Tesla ületas ootusi nii aktsiakohase kasumi kui ka tulude osas, õõnestasid tulemused kindlustunnet, et marginaalid on jõudnud põhja.