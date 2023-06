ELi kauplejad suurendavad gaasivooge Ukrainasse, et varuda kütust talveks

Kuna Euroopa varud on juba praegu tavapärasest rohkem täis, vaatavad turuosalised Ukraina poole, mis on küll riskantne sihtkoht, kuid kus on suured ladustamiskohad ja madalamad tasud. Kolmandas kvartalis peaksid kauplejate kütusetarned Ukrainasse suurenema, selgub riigi võrgu andmetest, vahendab Bloomberg.

Ukrainaga piirnevate Euroopa energiavõrkudega tehtud broneeringud annavad juba märku 18,2 miljoni kuupmeetri potentsiaalsest voolust päevas kolmandas kvartalis, teatas võrgu meediateenistus.

Ukraina on pakkunud Euroopa kauplejatele kasutamiseks rohkem kui 10 miljardit kuupmeetrit oma maa-alustest hoidlatest, mis on umbes kolmandik riigi tohutust võimsusest, mis on säilinud nõukogude ajast ja umbes 10% ELi võimsusest.

Kuna Euroopa gaasivarud on rekordiliselt kõrge taseme lähedal ja hakkavad enne suve lõppu täielikult täituma, kaalutakse piirkonnas, kas on mõistlik kasutada Ukraina alakasutatud gaasihoidlaid, et varuda rohkem kütust, ütlesid BloombergNEFi analüütikud teisipäeval.