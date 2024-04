Leedu kinnisvaraarendaja pakub Eesti investoritele võlakirju

Leedu ühe suurima kinnisvaraarendaja Realco tütarettevõte Sostinės bokštai, avas täna 6 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjaemissiooni. Leedu, Läti ja Eesti investoritel on võimalik omandada kuni 2 aastase kestusega võlakirju, mille tagatiseks on panditud maa ja ehitised. Ühe võlakirja nominaalväärtus on 1000 eurot.