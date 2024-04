J.Molneri geneeriline ravim sai USA ravimiameti heakskiidu

Lidokaiinvesinikkloriidi 4-protsendiline kutaanne lahus on saadaval retseptiravimina ning on mõeldud suuõõne ligipääsetavate limaskestade anesteesiaks, teatas J.Molner börsile. Tegemist on geneerilise versiooniga originaalravimist Xylocaine. Viimaste IQVIA müügiandmete põhjal, seisuga märts 2024, on selle toote turu suurus Ameerika Ühendriikides aastas 11,3 miljonit dollarit.