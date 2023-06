Circle K: nafta hinda alandavad Hiina nõrgad majandusnäitajad

Lisaks Hiinale mõjutab maailmaturu toornafta hinda pinged Venemaa ja Saudi Araabia vahel. «OPEC+ eelseisva 4. juuni kohtumise eel on pinged kahe riigi vahel Venemaa kärpekokkuleppest mitte kinnipidamise tõttu kasvanud. IMF-i sõnul on Saudi Araabia jaoks eelarvetasakaalu hoidmiseks vajalik jõuda maailmaturul hinnatasemeni 81 USD/b. Seetõttu hoiatas saudide energiaminister eelmisel nädalal ka võimaliku OPEC+ kärpe eest. Samal ajal aga räägivad maailma kolmanda naftatootja, Venemaa, ametisikud, et seal toodangumahtudes kärbet plaanitud ei ole,» tõi Sassi välja ebakõlad kahe suure naftariigi vahel.

Maailmaturu nafta hinnale avaldab mõju ka USA-s toimuv. «Ühelt poolt tekitab turgudel jätkuvalt ebakindlust USA võimaliku maksejõuetuse teema. Seda hoolimata sellest, et Valge maja ja Kongressi esindajatekoja vabariiklased jõudsid kokkuleppele USA võlalae tõstmises. Siiski on turud veel kõhklevad, kuna otsuse peab heaks kiitma ka USA Kongress. Teiselt poolt lisab turgudel optimismi 30. mail avaldatud USA tarbijakindluse indeks 102,3, mis ületas ootusi (analüütikute prognoos oli 99),» rääkis Sassi lisades, et tugevam tarbija kindlustunne tõstab ka võimalust, et FED kergitab juunis intressimäärasid.