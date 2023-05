EL ja USA valmistavad ette tehisintellekti puudutavat tegevusjuhist

USA välisminister Antony Blinken ütles pärast kõnelusi EL-i ametnikega, et valitsused tunnevad pärast tehnoloogia esilekerkimist «tungivat vajadust» tegutseda. Vabatahtlik juhis «oleks avatud kõigile sarnaselt mõtlevatele riikidele», ütles Blinken ajakirjanikele.

«Uute tehnoloogiate ilmnemisel tekib pea alati tühimik,» ütles Blinken, «valitsustel ja institutsioonidel kulub aega, et välja mõelda, kuidas neid seadustesse viia või reguleerida.»

Euroopa Komisjoni asepresident Margrethe Vestager lisas, et eelnõu esitatakse «nädalate jooksul».

«Meie arvates on tõesti oluline, et kodanikud näeksid, et demokraatiad suudavad tulemusi saavutada,» ütles ta.