Minsk loodab regioonide foorumilt Venemaaga 1,5 miljardi eest leppeid

Runets märkis, et eelmisel aastal sõlmiti sellel foorumil lepinguid umbes miljardi dollari väärtuses.

«Arvan, et sel aastal on summa märkimisväärselt suurem. Praegu võib juba rääkida pooleteise miljardi dollari ekvivalendist,» lausus ta pärast foorumi korralduskomiteede ühisistungit.

Runets märkis, et kesksel kohal on valdkonnad, mis on seotud ühtse tööstuspoliitikaga.